Ankara'da 'İmamoğlu' eylemi: Güvenpark'ta polis çemberi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde 105 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin yurdun dört bir yanında eylemler sürüyor.

Ankara'da ise CHP'liler, sivil toplum kuruluşları ve yurttaşlar Kızılay'da bulunan Güvenpark'ta bugün tekrar toplandı. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren yüzlerce yurttaş, Güvenpark'a doğru yürüyüşe geçti.

20.30'da polis yurttaşların Güvenpark'a geçişini engellemek için barikatlar kurdu. Polis, Güvenpark'ı çembere alırken eyleme katılanlara biber gazıyla müdahale etti.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GÜVENPARK'A GİTMESİNE POLİS ENGELİ

Ankara Üniversitesi öğrencileri, Tandoğan Kampüsü’nde yürüyüş düzenledi. Yürüyüş öncesinde Tandoğan kampüsü dışında okuyan Ankara Üniversitesi öğrencileri kampüs içine alınmak istenmedi. Polis barikatını aşan öğrenciler kampüs içine girdi. Öğrencilerin eylemine, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol destek için geldi. Öğrenciler yürüyüş sırasında, “Hükümet istifa”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Her yer Taksim her yer direniş” şeklinde sloganlar attı.



Polis, öğrencilerin Güvenpark'taki diğer eyleme katılmasına izin vermezken, öğrencilerin Tandoğan Kampüsü'nde bekleyişi sürüyor. Öte yandan polis, barikat önünde bir üniversite öğrencisini gözaltına aldı.