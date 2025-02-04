Ankara'da inşaat alanında yangın

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir inşaat alanında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Yukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'nde inşaatı devam eden bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye takviye ekipler de sevk edildi.