Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ankara'da inşaat işçilerinin kaldığı 3 konteyner yandı

Ajans Haberleri
  • 17.01.2026 15:40
  • Giriş: 17.01.2026 15:40
  • Güncelleme: 17.01.2026 15:40
Kaynak: DHA
Ankara'da inşaat işçilerinin kaldığı 3 konteyner yandı

Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da inşaat alanında işçilerin kaldığı 3 konteyner, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Çankaya ilçesi Meşrutiyet Mahallesi'ndeki inşaat alanındaki konteynerlerde öğle saatlerinde yangın çıktı. İşçilerin kaldığı konteynerlerdeki yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü. 3 konteyner kullanılmaz hale gelirken, ölen veya yaralananın olmadığı görüldü. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol