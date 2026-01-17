Ankara'da inşaat işçilerinin kaldığı 3 konteyner yandı

Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da inşaat alanında işçilerin kaldığı 3 konteyner, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Çankaya ilçesi Meşrutiyet Mahallesi'ndeki inşaat alanındaki konteynerlerde öğle saatlerinde yangın çıktı. İşçilerin kaldığı konteynerlerdeki yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü. 3 konteyner kullanılmaz hale gelirken, ölen veya yaralananın olmadığı görüldü. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI