Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: 1'i ağır 3 işçi yaralandı
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bir inşaatta kurulu iskele çöktü. Çalışma sırasında meydana gelen kazada 3 işçi yaralandı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini bir kez daha gündeme getirdi.
Kaynak: DHA
Olay, dün öğle saatlerinde Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi'nde meydana geldi.
8 katlı bir binanın inşaatı için kurulan iskele, işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İskeleden düşen 3 işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bir işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.