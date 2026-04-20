Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: 1'i ağır 3 işçi yaralandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 1' ağır 3 işçi yaralandı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi'nde meydana geldi.

8 katlı bir binanın inşaatı için kurulan iskele, işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İskeleden düşen 3 işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bir işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.