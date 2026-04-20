Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: 1'i ağır 3 işçi yaralandı

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bir inşaatta kurulu iskele çöktü. Çalışma sırasında meydana gelen kazada 3 işçi yaralandı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini bir kez daha gündeme getirdi.

Çalışma Yaşamı
  • 20.04.2026 07:00
  Giriş: 20.04.2026 07:00
  • Güncelleme: 20.04.2026 07:04
Kaynak: DHA
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 1' ağır 3 işçi yaralandı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi'nde meydana geldi.

8 katlı bir binanın inşaatı için kurulan iskele, işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İskeleden düşen 3 işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bir işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

