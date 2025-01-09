Ankara'da inşaatta göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Ankara Polatlı'da bir inşaatta meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti. Ankara Valiliği, inşaat sorumlusu 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Kaynak: AA-DHA
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir apartmanın kanalizasyon bağlantı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.
Polatlı ilçesindeki Şentepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan bir apartmanın kanalizasyon bağlantısı için çalışma yapılırken göçük meydana geldi.
2 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULŞILDI
Toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekipler, ilk olarak bir işçinin cansız bedenine ulaştı. Göçük altında kalan ikinci işçinin cansız bedeni de yaklaşık 2 saat sonra çıkarıldı.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Ankara Valiliği, inşaat sorumlusu 1 kişinin gözaltına alındığını, konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.