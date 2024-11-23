Ankara'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 14 katlı bir binanın 8. katında çalışan 23 yaşında yabancı asıllı S.U.K. isimli işçi, yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde inşaattan düşen Kırgızistan asıllı işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, dün Yenimahalle'de inşaat halindeki 14 katlı binanın 8. katında çalışan 23 yaşındaki Kırgızistanlı işçi S.U.K. dengesini kaybederek zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen işçinin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.