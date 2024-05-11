Ankara'da iş cinayeti: 23'üncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Ankara'da iste inşaatın çalışan 25 yaşındaki işçi Hasan Dalgıç 23'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Ankara'da inşaat halindeki 23 katlı apartmanın en üst katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi İlker Mahallesi 649'uncu Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir site inşaatında yer alan 23 katlı apartmanın en üst katında çalışan 25 yaşındaki Hasan Dalgıç, yere düştü.

Çevredekiler ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Hasan Dalgıç'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili incrlemr başlatıldı.