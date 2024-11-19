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Ankara'da iş cinayeti: Asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi

Ankara'da çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşen 58 yaşındaki Mehmet Aldaş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 19.11.2024 09:58
  • Giriş: 19.11.2024 09:58
  • Güncelleme: 19.11.2024 10:01
Kaynak: DHA
Ankara'da iş cinayeti: Asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi
Fotoğraf: Arşiv

Ankara'da çalıştığı inşaatta yaklaşık 7 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşen Mehmet Aldaş (58), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.40 sıralarında Çankaya ilçesi Ümit Mahallesi'ne bağlı Meksika Caddesi'ndeki bir şantiyede gerçekleşti.

İnşaatta çalışan Mehmet Aldaş, 2. katın asansör boşluğundan tahta zemin üzerine düştü.

Yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen Aldaş’ı yerde hareketsiz şekilde gören diğer işçilerin ihbarı üzerine şantiye alanına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Aldaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye ulaştırılan yaralının leğen kemiğinde, omurgasında, kalçasında kırıklar tespit edilirken, iç kanamasının olduğu da öğrenildi.

Kalbi duran Aldaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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