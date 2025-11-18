Ankara'da iş cinayeti: Üzerine vitrin kasası düşen teknisyen hayatını kaybetti
Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir kuyumcuya bakım için giden teknik personel Turan Acar, vitrin kasasının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Acar, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Ankara’da bakım için gittiği kuyumcuda üzerine vitrin kasası düşen kişi hayatını kaybetti.
Keçiören Aşağı Eğlence Mahallesi Etlik Caddesi'nde bir iş merkezindeki kuyumcuya bakım için giden teknik personel Turan Acar'ın üzerine vitrin kasası düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Acar, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Acar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.