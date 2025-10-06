Ankara'da iş cinayeti: Yük asansörü ikiye ayrıldı, 2 işçi yaşamını yitirdi
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 36 yaşındaki Emrah Akbay ile 19 yaşındaki Nedim Akbay hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Yaşamını yitiren işçilerin amca oğulları Emrah (36) ve Nedim Akbay (19) olduğu belirlendi.
Mamak ilçesine bağlı Ege Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde yapımı süren 15 katlı inşaatın 12'nci katındaki yük asansörü, henüz belirlenemeyen nedenle ikiye ayrıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayın ardından belediye ekipleri inşaat çalışmalarını durdurarak çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yük asansörünün ortadan ikiye ayrılması sonucu 12'nci katta çalışan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.