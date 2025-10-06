Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ankara'da iş cinayeti: Yük asansörü ikiye ayrıldı, 2 işçi yaşamını yitirdi

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 36 yaşındaki Emrah Akbay ile 19 yaşındaki Nedim Akbay hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 06.10.2025 11:04
  • Giriş: 06.10.2025 11:04
  • Güncelleme: 06.10.2025 11:44
Kaynak: AA
Ankara'da iş cinayeti: Yük asansörü ikiye ayrıldı, 2 işçi yaşamını yitirdi
Fotoğraf: AA

Ankara'da inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi yaşamını yitirdi.

Yaşamını yitiren işçilerin amca oğulları Emrah (36) ve Nedim Akbay (19) olduğu belirlendi.

Mamak ilçesine bağlı Ege Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde yapımı süren 15 katlı inşaatın 12'nci katındaki yük asansörü, henüz belirlenemeyen nedenle ikiye ayrıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından belediye ekipleri inşaat çalışmalarını durdurarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yük asansörü henüz belirlenemeyen bir sebeple ikiye ayrıldı / Fotoğraf: AA

Yük asansörünün ortadan ikiye ayrılması sonucu 12'nci katta çalışan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.

Asansör boşluğuna düşen 52 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Hatay’da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: Operatör yaşamını yitirdi
BirGün'e Abone Ol