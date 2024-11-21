Ankara'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı

Ankara'nın Haymana ilçesinde iş yerine silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir iş yerine yönelik silahlı saldırı düzenlenmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında olayın şüphelisi olduğu belirlenen H.H.B. ekiplerce yakalandı.

Şüphelinin, ifadesinde bir süre önce söz konusu iş yeri sahibi Y.G. ile araç takas ettiğini, aldığı aracı 15 gün kullandıktan sonra motorunun arızalı olduğunu anlaması üzerine zararını karşılamasını istediğini ancak talebi karşılanmadığı için havaya ateş açtığını iddia ettiği öğrenildi.

Şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.