Ankara'da işçileri taşıyan iki araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Ankara'da Sincan Temelli Yolu'nda minibüs ile servis aracının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

Çalışma Yaşamı 14.07.2024 20:34 Giriş: 14.07.2024 20:34

Güncelleme: 14.07.2024 20:35 Kaynak: iHA

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FOTOĞRAF: İHA