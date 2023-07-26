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Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 26.07.2023 10:52
  • Giriş: 26.07.2023 10:52
  • Güncelleme: 26.07.2023 10:53
Kaynak: DHA
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Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

Ankara'da IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, IŞİD mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu 10 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı. Eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli, gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtildi.

Şüphelilerin, sorgularının ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi. 

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