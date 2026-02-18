Giriş / Abone Ol
Ankara'da IŞİD ve FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Ankara’da yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında IŞİD içinde yer aldıkları belirlenen 4 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 FETÖ hükümlüsü gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyeye sevk işlemleri sürüyor.

  • 18.02.2026 08:56
  • Giriş: 18.02.2026 08:56
  • Güncelleme: 18.02.2026 08:58
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Ankara'da IŞİD ve FETÖ'ye yönelik iki soruşturmada 4 şüpheli ve 6 firari hükümlü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalarda, IŞİD içerisinde yer aldıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibat kurdukları tespit edilen Irak vatandaşı 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, ayrıca FETÖ üyesi olduklarına dair yürütülen kovuşturmalar kapsamında haklarında verilen kesinleşmiş hapis cezalarının infazı amacıyla yakalama emri çıkarılan 6 firari hükümlünün de gözaltına alındığı belirtildi.

Şüpheli ve hükümlülerinin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam edildiği kaydedildi.

