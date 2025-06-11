Ankara'da İsrail protestosu: "İsrail’le tüm ilişkileri kesin, gemileri limana kabul etmeyin"

BirGün/Ankara

Siyasi partiler ve sendikalar, “Filistin’de ablukaya, işgale son” çağrısıyla ABD Büyükelçiği’ne yürüdü.

SOL Parti, EHP, EMEP, Kaldıraç, TİP ve KESK’in çağrıcısı olduğu eylemde basın açıklamasını KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mehmet Aydoğdu okudu.

“Siyonist İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Gazze’deki Filistinlileri çevre ülkelere yerleştirerek, bölgeyi devralıp Orta Doğu’nun Rivierası yapma politikasına bağlı olarak Gazze’deki işgalini derinleştiriyor” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Evrensel insan haklarını ve uluslararası hukuk normlarını hiçe sayan siyonist ve emperyalist barbarlık, Filistin halkına soykırım uyguluyor.

İnsani yardım ulaştırmak isteyen sivil inisiyatifler bile hedef alınıyor. 9 Haziran’da Gazze’ye yardım taşıyan Madleen gemisine, uluslararası sularda İsrail tarafından el konuldu. Bu gemide silah yoktu, asker yoktu. İsrail, bu saldırıyla yalnızca yardım malzemelerini değil, aynı zamanda Filistin halkına uzanan uluslararası dayanışma elini hedef aldı. Madleen’e yapılan saldırı, açık bir savaş suçudur.

Aynı gün İsrail Askeri Endüstrileri’ne (IMI) teslim etmek üzere asgari 15 konteyner çelik taşıdığı bilinen VELA adlı gemi Mersin kıyılarına yanaştı. Bir yanda yardım taşıyan sivil gemiler engellenirken, öte yanda İsrail’e ticaret akışı devam ediyor.

İktidar, yıllardır Filistin halkının dostu olduğunu iddia etmekte; miting meydanlarında “kardeşlik” ''dayanışma'' gibi söylemleri bolca kullanmaktadır. Ancak gerçekler ortadadır: Filistin halkı açlıktan ölürken İsrail ile sürdürülen ticari ve diplomatik ilişkiler, bu söylemlerin içinin ne kadar boş olduğunu ortaya koymaktadır.

İşte saray iktidarının ve tek adamın iki yüzlü politikaları bu kadar açıktır! Gazze’de soykırım varken ve insani yardımlar dahi alıkonuluyorken ülkemizin karasuları barbar İsrail ordusuna silah malzemeleri taşıyan gemilere açılıyor. Gazze halkını vuran ve tüm bölge halklarını tehdit eden barbarlığa iktidar da ortaktır!

Bir kez daha buradan söylüyoruz: İsrail’le tüm askeri, diplomatik ve ticari ilişkiler derhal kesilmelidir. İsrail’e mal taşıyan gemiler limanlarına kabul edilmemelidir. Yardım gemilerine saldıran İsrail, uluslararası mahkemelerde yargılanmalıdır.Filistin halkı yalnız değildir. Dayanışma gemileri yalnız değildir. Bu ablukayı birlikte kıracağız.”