Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Misket Mahallesi'ndeki D.Ç'ye ait depoya operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kaçak, sahte, kayıtsız ve izinsiz üretilen, yaklaşık 2 milyon lira değerindeki 1 ton 588 bitki gelişim ilacı, 10 ton 780 kilogram bitki mantar ilacı ve 10 ton 700 litre bitki böcek ilacı ele geçirildi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Tuzluçayır Mahallesi'nde de çalışma yapan ekipler, Ş.O. ve L.Ç'ye ait depoya operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 525 bin lira olan 25 ton sahte gübre ve 525 sahte gübre takip sistemi DNA bandrolü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.