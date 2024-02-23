Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

Ankara'nın Altındağ ve Yenimahalle ilçelerindeki kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde kaçak sigara ve tütün ürünleri saklandığını tespit etti.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 milyon 400 bin makaron, 10 bin 600 gümrük kaçağı puro, 2 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 400 elektronik sigara ve 670 gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında "5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.