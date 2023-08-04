Ankara'da kaçakçılık ve tarihi eser operasyonlarında 3 kişi yakalandı
Kaynak: AA
Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve tarihi eser operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Beypazarı ilçesi Acısu Mahallesi'nde bir araçta arama yaptı.
Aramada, Roma dönemine ait 4 bin 450 sikke ele geçirildi, yakalanan 2 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Çankaya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 598 elektronik sigara ele geçirildi.
Bu olayda yakalanan 1 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.