Ankara'da kadın cinayeti: 19 yaşındaki Şahsenem'i öldürüp intihar etti!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kız arkadaşı olduğu belirtilen kadını silahla öldüren erkek intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Ayvalı Mahallesi Rüzgar Caddesi'ndeki evde 28 yaşındaki Hüseyin Duran ve kız arkadaşı olduğu belirtilen 19 yaşındaki Şahsenem Zoroğlu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

H.B., Zoroğlu'nu silahla öldürüp, aynı silahla intihar etti.

İhbarla olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Şahsenem Zoroğlu ve Hüseyin Duran'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.