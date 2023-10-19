Ankara'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini boğarak öldürdü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 67 yaşındaki Ahmet Ayan isimli erkek, tartıştığı eşi Münevver Ayan isimli kadını tülbentle boğarak öldürdü. Ahmet Ayan'ın, Münevver Ayan'ı öldürdükten sonra defalarca bıçakladığı ifade edildi.

Ankara'nın Ahmet Ayan (67), tartıştığı eşi Münevver Ayan'ı (60) tülbentle boğdu.

Çankaya'da saat 14.00 sıralarında Ahmet Ayana, Dikmen Mahallesi'nde oturdukları evde eşi Münevver Ayan ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi ile Ahmet Ayan, Münevver Ayan'ı tülbentle boğdu. Ahmet Ayan, eşini boğduktan sonra defalarca bıçakladı.

Sesleri duyan komşularının ihbarı sonrası polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde Münevver Ayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Ayan ise polis ekiplerince gözaltına alınırken Münevver Ayan’ın cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morgunu götürüldü.

Çiftin akrabası Mehmet Büyükhatipoğlu (52), Ahmet Ayan'ın ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını ve tedavi gördüğünü öne sürerek "Kadın yıllarca temizlikçilik, çocuk bakıcılığı yaptı. Aileyi ayakta tutmak için uğraşan bir kadındı. Çok iyi bir insandı, ömrü boyunca büyük zorluklar çekerek yaşadı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.