Ankara'da kadın cinayeti: Zekai Mallı isimli erkek, evli olduğu kadını katletti!
Ankara'nın Mamak ilçesinde dün gece saatlerinde 9 katlı binanın en üst katında yaşayan Zekai Mallı isimli erkek, henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşadığı evli olduğu Adalet Mallı'yı tabancayla vurarak öldürdü. Bir süredir kanser tedavisi gören Zekai Mallı, daha sonra aynı silahla intihar etti.
Kaynak: DHA
Ankara'da kanser hastası Zekai Mallı (67), evli olduğu Adalet Mallı’yı (65) tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.
Olay, dün gece saatlerinde Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın en üst katında meydana geldi.
Bir süredir kanser tedavisi gören Zekai Mallı, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı Adalet Mallı'yı tabancayla vurdu.
Zekai Mallı, daha sonra aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde cansız bedenlerle karşılaştı. Cansız bedenler, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.