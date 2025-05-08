Ankara'da kadın cinayeti: Zekai Mallı isimli erkek, evli olduğu kadını katletti!

Ankara'da kanser hastası Zekai Mallı (67), evli olduğu Adalet Mallı’yı (65) tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, dün gece saatlerinde Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın en üst katında meydana geldi.

Bir süredir kanser tedavisi gören Zekai Mallı, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı Adalet Mallı'yı tabancayla vurdu.

Zekai Mallı, daha sonra aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde cansız bedenlerle karşılaştı. Cansız bedenler, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.