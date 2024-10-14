Ankara'da kadın cinayetlerini protesto eden öğrencilere faşistler saldırdı!

HABER MERKEZİ

Türkiye'de son yıllarda kadın cinayetlerinde yaşanan artışa tepkiler sürerken bir grup faşist erkek Ankara'da basın açıklaması yapan kadın öğrencilere saldırdı.

Ankara Üniversitesi öğrencileri, cinayetleri protesto etmek amacıyla Cebesi Kampüsü'nde bir araya geldi.

Öğrenciler, basın açıklaması sırasında, "Kadın, yaşam, özgürlük", "Jın, jiyan, azadi" ve "Koruma, aklama, failleri yargıla" sloganları attı.

Öğrenciler, kadın cinayetlerine karşı mücadelelerini sürdüreceklerini ifade ederek açıklamayı sonlandırdı.

Bu sırada, alana sağ taraftan girmeye çalışan bir grup erkek,öğrencilere saldırdı. Saldırıyı engellemek isteyen güvenlik güçleri ile faşist grup arasında arbede yaşandı.

Kameraya yansıyan görüntülerde grubun faşist sloganlar attığı duyulurken öğrenciler ise "Cebesi faşizme mezar olacak" sloganı attı.

Yaşananlara müdale eden güvenlik güçleri bir kadın öğrenciyi gözaltına aldı.