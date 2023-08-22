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Ankara'da kamyon alt geçitteki hafif ticari aracın üzerine devrildi

Ajans Haberleri
  • 22.08.2023 14:32
  • Giriş: 22.08.2023 14:32
  • Güncelleme: 22.08.2023 14:32
Kaynak: AA
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Ankara'da kamyon alt geçitteki hafif ticari aracın üzerine devrildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki kamyon, alt geçitteki hafif ticari aracın üzerine devrildi.

Atatürk Bulvarı'nda sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyon, yoldan çıkarak Kuğulu Altgeçidi'nde seyir halindeki 06 CBZ 93 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı, hafif ticari aracın ön tarafında hasar meydana geldi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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