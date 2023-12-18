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Ankara'da kamyonun çarptığı kadın öldü

Ajans Haberleri
  • 18.12.2023 13:20
  • Giriş: 18.12.2023 13:20
  • Güncelleme: 18.12.2023 13:20
Kaynak: AA
Ankara'da kamyonun çarptığı kadın öldü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, Başak Mahallesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan A.V'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde A.V'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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