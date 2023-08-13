Ankara'da kamyonun tıra çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Ankara-İstanbul otoyolunda kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara-İstanbul otoyolu Kızılcahamam mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyon, seyir halindeki tıra arkadan çarptı.
Kazanın etkisiyle şeridinden çıkan tır, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat ulaşıma kapanan ve uzun araç kuyrukların oluştuğu güzergah, ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.