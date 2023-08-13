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Ankara'da kamyonun tıra çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 13.08.2023 10:04
  • Giriş: 13.08.2023 10:04
  • Güncelleme: 13.08.2023 10:04
Kaynak: AA
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Ankara'da kamyonun tıra çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Ankara-İstanbul otoyolunda kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-İstanbul otoyolu Kızılcahamam mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyon, seyir halindeki tıra arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle şeridinden çıkan tır, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat ulaşıma kapanan ve uzun araç kuyrukların oluştuğu güzergah, ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.

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