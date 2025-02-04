Ankara'da kar yağışı alarmı! Ankara'nın tüm ilçelerine göre hava durumu (4 Şubat 2025)

Meteoroloji'den Ankara için beklenen kar uyarısı geldi. Ankara'da bugün hava nasıl? Ankara'da kar ne zaman başlayacak? Tüm ilçelere göre 4 Şubat 2025 Salı Ankara hava durumu detaylarına bakalım:

ANKARA'DA BUGÜN HAVA NASIL?

Ankara’da 4 Şubat günü hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinde birçok ilçede hafif karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı, pus ve yer yer sis oluşabilir. Hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece düşerek mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek. Kıyı kesimlerde ise yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor. Güncel meteorolojik uyarı bulunmamaktadır.

İLÇELERE GÖRE ANKARA 4 ŞUBAT HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı (6°C)

Akyurt: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı (5°C)

Altındağ: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı (6°C)

Ayaş: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı (6°C)

Bala: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı (5°C)

Beypazarı: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı (7°C)

Çamlıdere: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı (3°C)

Çankaya: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı (6°C)

Çubuk: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı (6°C)

Elmadağ: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı (6°C)

Etimesgut: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı (7°C)

Evren: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı (5°C)

Gölbaşı: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı (4°C)

Güdül: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı (7°C)

Haymana: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı (3°C)

Kalecik: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı (7°C)

Kahramankazan: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı (7°C)

Keçiören: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı (6°C)

Kızılcahamam: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı (4°C)

Mamak: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı (6°C)

Nallıhan: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı (7°C)

Polatlı: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı (5°C)

Pursaklar: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı (6°C)

Sincan: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı (7°C)

Şereflikoçhisar: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı (4°C)

Yenimahalle: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı (7°C)

4 ŞUBAT ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara’da öğle saatlerinde birçok ilçede hafif karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

ANKARA'DA BUZLANMA VE DON RİSKİ VAR MI?

Evet, özellikle sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı görülebilir. Dışarı çıkacakların dikkatli olması önerilir.

ANKARA 4 ŞUBAT HAVA SICAKLIĞI KAÇ DERECE OLACAK?

Hava sıcaklığı ilçelere göre değişiklik gösterecek ancak genel olarak 3 ila 7 derece arasında seyredecek.

4 ŞUBAT ANKARA'DA TRAFİK DURUMU NASIL OLUR?

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşanabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunması gerekmektedir.

4 ŞUBAT’TA ANKARA’DA SİS OLACAK MI?

Evet, sabah ve gece saatlerinde bazı ilçelerde pus ve yer yer sis beklenmektedir.

ANKARA’DA RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK Mİ?

Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor.

4 ŞUBAT'TA ANKARA’DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Şu an için herhangi bir tatil duyurusu bulunmamaktadır. Ancak hava şartları nedeniyle yetkililerden gelecek güncellemeler takip edilmelidir.