Ankara'da kar yağışı başladı! Ankara'nın hangi ilçelerinde kar yağışı etkili olacak? (5 Şubat 2025 Ankara hava durumu)

Ankara’da hava sıcaklıkları düşüyor ve kar yağışı etkisini göstermeye başlıyor. Özellikle öğle saatlerinden itibaren şehrin tamamında hafif kar yağışı bekleniyor. Ankara’nın tüm ilçeleri için güncel hava durumu tahminleri ise şöyle:

ANKARA İLÇELERİNE GÖRE GÜNCEL HAVA DURUMU

Ankara (Genel) : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. En düşük: 3°C

: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. 3°C Altındağ : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. En düşük: 3°C

: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. 3°C Çankaya : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. En düşük: 3°C

: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. 3°C Etimesgut : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. En düşük: 4°C

: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. 4°C Keçiören : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. En düşük: 3°C

: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. 3°C Mamak : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. En düşük: 3°C

: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. 3°C Sincan : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. En düşük: 3°C

: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. 3°C Yenimahalle: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. En düşük: 4°C

KUZEY VE DOĞU İLÇELERİ

Akyurt : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. En düşük: 2°C

: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. 2°C Çubuk : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. En düşük: 3°C

: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. 3°C Elmadağ : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. En düşük: 3°C

: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. 3°C Kahramankazan : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. En düşük: 3°C

: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. 3°C Kalecik : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. En düşük: 4°C

: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. 4°C Pursaklar : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. En düşük: 3°C

: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. 3°C Şereflikoçhisar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. En düşük: 0°C

BATI VE GÜNEY İLÇELERİ

Ayaş : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. En düşük: 4°C

: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. 4°C Bala : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. En düşük: 1°C

: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. 1°C Beypazarı : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. En düşük: 5°C

: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. 5°C Gölbaşı : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. En düşük: 2°C

: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. 2°C Güdül : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. En düşük: 4°C

: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. 4°C Haymana : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. En düşük: 1°C

: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. 1°C Nallıhan : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. En düşük: 3°C

: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. 3°C Polatlı: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. En düşük: 3°C

YÜKSEK RAKIMLI VE KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLÇELER

Çamlıdere : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. En düşük: 0°C

: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. 0°C Kızılcahamam: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. En düşük: 0°C

ANKARA’DA KAR YAĞIŞI HANGİ BÖLGELERDE DAHA ETKİLİ OLACAK?

Ankara genelinde öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışı etkili olacak. Özellikle yüksek rakımlı bölgeler olan Çamlıdere, Kızılcahamam ve Şereflikoçhisar gibi ilçelerde sıcaklık sıfır dereceye kadar düşeceğinden kar yağışının daha yoğun olması bekleniyor.

Ankara’nın merkez ilçelerinde (Çankaya, Keçiören, Altındağ, Mamak vb.) sıcaklıklar 3/4 derece arasında seyredecek ve kar yağışı daha hafif olacak. Ancak özellikle gece saatlerine doğru zeminde beyaz örtü oluşabilir.

ANKARA’DA OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Şu an için Ankara Valiliği veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulların tatil edileceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kar yağışının yoğunlaşması ve hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi durumunda yetkililerden yeni duyurular gelebilir.

Öğrenciler ve veliler, Ankara Valiliği, AFAD ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi duyurularını takip ederek en güncel bilgilere ulaşabilir.

ANKARA’DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji uzmanlarına göre Ankara’da hafif kar yağışı bugün ve yarın etkili olacak. Ancak ilerleyen günlerde havanın tekrar biraz ısınmasıyla kar yağışı yerini bulutlu ve yağmurlu bir havaya bırakabilir.

SÜRÜCÜLER VE YAYALAR İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR

Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski olduğundan dikkatli olunmalı.

olduğundan dikkatli olunmalı. Trafikte sürücüler hızlarını düşürmeli ve takip mesafesini korumalı.

Yayalar kaldırımlardaki buzlanmaya karşı tedbirli olmalı.

Araç sahipleri kar lastiği ve antifriz kullanımı konusunda hassas olmalı.

Ankara’da bugün hafif kar yağışı beklenirken, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının etkisini biraz daha fazla göstermesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle buzlanma ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir.

Öğrenciler ve çalışanlar için okulların tatil olup olmayacağı konusunda resmi duyurular takip edilmeli.