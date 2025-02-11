Ankara'da kar yağışı devam edecek mi? Ankara'nın tüm ilçeleri hava durumu (11 Şubat 2025)

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Ankara'da etkisini sürdürüyor. Peki Ankara'da kar yağışı sürecek mi? Ankara günlük hava durumu ne olacak. Tüm detaylara bakalım:

ANKARA'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ankara’da 11 Şubat 2025 Salı günü parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren birçok ilçede hafif kar yağışı görülecek. Bazı ilçelerde ise akşam saatlerine kadar kar yağışı devam edecek. Hava sıcaklıkları -1°C ile 6°C arasında değişiyor.

Özellikle yüksek rakımlı ilçelerde buzlanma riski bulunuyor. Bu nedenle sürücüler ve yayalar dikkatli olmalı. Ankara'nın tüm ilçelerinde hava durumu detayları şöyle:

ANKARA İLÇELERİ 11 ŞUBAT 2025 HAVA DURUMU TAHMİNİ

Ankara (Merkez): Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (3°C)

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (3°C) Akyurt: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (1°C)

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (1°C) Altındağ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (3°C)

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (3°C) Ayaş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (5°C)

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (5°C) Bala: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (-1°C)

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (-1°C) Beypazarı: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (6°C)

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (6°C) Çamlıdere: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif kar yağışlı (1°C)

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif kar yağışlı (1°C) Çankaya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (3°C)

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (3°C) Çubuk: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif kar yağışlı (2°C)

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif kar yağışlı (2°C) Elmadağ: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif kar yağışlı (2°C)

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif kar yağışlı (2°C) Etimesgut: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (3°C)

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (3°C) Evren: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (2°C)

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (2°C) Gölbaşı: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (1°C)

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (1°C) Güdül: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (5°C)

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (5°C) Haymana: Parçalı ve çok bulutlu (0°C)

Parçalı ve çok bulutlu (0°C) Kalecik: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (4°C)

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (4°C) Kahramankazan: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (4°C)

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (4°C) Keçiören: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (3°C)

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (3°C) Kızılcahamam: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif kar yağışlı (0°C)

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif kar yağışlı (0°C) Mamak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (2°C)

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (2°C) Nallıhan: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (6°C)

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (6°C) Polatlı: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (5°C)

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (5°C) Pursaklar: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif kar yağışlı (2°C)

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif kar yağışlı (2°C) Sincan: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (3°C)

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (3°C) Şereflikoçhisar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (2°C)

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (2°C) Yenimahalle: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı (3°C)

ANKARA’DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

11 Şubat 2025 Salı günü hafif kar yağışı öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterecek. Ancak akşam saatlerine kadar sürebileceği tahmin edilen kar yağışı, özellikle Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ ve Kızılcahamam gibi ilçelerde daha uzun sürebilir. Sıcaklıklar sıfırın altına yakın seyrettiği için gece saatlerinde buzlanma riski oldukça yüksek. Ankara'da 12 ve 13 Şubat günü de kar yağışının sürmesi bekleniyor.

ANKARALILAR İÇİN HAVA DURUMU UYARILARI

Buzlanma ve don olaylarına dikkat: Gece sıcaklıklarının düşük seyredeceği ilçelerde özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollarda buzlanma görülebilir.

Sürücüler için dikkat edilmesi gerekenler: Yola çıkmadan önce lastik kontrolleri yapılmalı ve hız limitlerine uyulmalı.

Dışarı çıkacaklar için öneriler: Soğuk hava nedeniyle kalın giyinmek ve ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor.

Ankara’da 11 Şubat 2025 tarihinde kar yağışı bekleniyor ve hava sıcaklıkları düşük seyredecek. Özellikle yüksek kesimlerde daha uzun sürecek olan kar yağışı nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar dikkatli olmalı. Havanın soğuk ve bulutlu olduğu bir gün Ankaralıları bekliyor.