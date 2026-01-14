Ankara'da kar yağışı ne kadar sürecek? 15-19 Ocak 2026 Ankara 5 günlük hava durumu

Başkent Ankara’da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, kent genelinde günlük yaşamı yakından etkiliyor. Vatandaşlar “Ankara’da kar yağışı ne kadar sürecek?” sorusuna yanıt ararken, Meteoroloji verileri önümüzdeki günler için net bir tablo ortaya koyuyor. Özellikle sıcaklıkların eksi derecelerde seyretmesi, buzlanma riskini de artırıyor.

14 OCAK 2026 ÇARŞAMBA: KAR YAĞIŞI GECE SAATLERİNDE SONA ERECEK

14 Ocak 2026 Çarşamba günü Ankara’da hava kar yağışlı. Günün en düşük sıcaklığı -3 derece, en yüksek sıcaklığı ise 0 derece olarak ölçülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre Ankara’da etkili olan kar yağışının gece saatlerinde sona ermesi bekleniyor. Ancak düşük sıcaklıklar nedeniyle don ve buzlanma riski devam edecek.

15-19 OCAK 2026 ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kar yağışının ardından Ankara’da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gün gün tahminlere bakıldığında, özellikle gece saatlerinde sert soğuklar dikkat çekiyor.

Tarih Hava Durumu En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 15 Ocak Perşembe Parçalı bulutlu -1 5 16 Ocak Cuma Çok bulutlu 1 5 17 Ocak Cumartesi Parçalı bulutlu -4 2 18 Ocak Pazar Parçalı bulutlu -6 2 19 Ocak Pazartesi Parçalı bulutlu -7 1

ANKARA’DA KAR YAĞIŞI SONRASI HAVA NASIL OLACAK?

Tahminlere göre 15 Ocak Perşembe itibarıyla Ankara’da kar yağışı yerini parçalı ve çok bulutlu havaya bırakıyor. Ancak sıcaklıkların gece saatlerinde hızla düşmesi, özellikle hafta sonu ve pazartesi günü sert ayazın etkili olacağını gösteriyor. Bu durum, kar yağışı sona erse bile buzlanma riskinin süreceği anlamına geliyor.

SOĞUK HAVA KAÇ GÜN ETKİLİ OLACAK?

15-19 Ocak tarihleri arasında Ankara’da sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. En düşük sıcaklıklar pazar ve pazartesi gecesi -6 ve -7 derece seviyelerine kadar geriliyor. Gündüz sıcaklıkları ise 1 ila 5 derece arasında değişiyor.

Ankara’da kar yağışı ne zaman bitecek?

MGM’ye göre Ankara’da kar yağışının 14 Ocak Çarşamba günü gece saatlerinde sona ermesi bekleniyor.

Kar yağışı bittikten sonra hava ısınacak mı?

Hayır. Kar yağışı sona erse de Ankara’da soğuk hava etkisini sürdürecek ve gece sıcaklıkları eksi derecelerde kalacak.

Ankara’da buzlanma riski var mı?

Evet. Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesi nedeniyle buzlanma riski bulunuyor.

Ankara’da kar yağışı kısa süreli olsa da, soğuk hava dalgası 19 Ocak’a kadar etkisini sürdürecek. Kar yağışının ardından ayaz ve buzlanma riski ön plana çıkarken, yetkililer sürücüleri ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Başkentte önümüzdeki günlerde kış koşullarının hissedilmeye devam edeceği görülüyor.