Ankara'da kar yağışı ne kadar sürecek? Bugün Ankara'da hava nasıl? 21 Şubat 2025 Ankara tüm ilçeler hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan 21 Şubat 2025 hava durumu tahmin raporuna göre, Ankara’da parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. "Ankara’da kar yağışı var mı?", "Ankara’da sıcaklık kaç derece olacak?" gibi en çok sorulan sorulara yanıt veren tahminlere göre, öğle saatlerinden itibaren şehrin genelinde hafif kar yağışı bekleniyor.

Ankara genelinde sıcaklıklar -3 ile 2°C arasında değişirken, sabah saatlerinden itibaren soğuk hava dalgası ve buzlanma riski ön planda olacak. "Ankara’da yollar buzlanacak mı?" sorusuna yanıt olarak, gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle yollarda don ve buzlanma tehlikesi yüksek. Özellikle kırsal bölgelerde ve yüksek rakımlı ilçelerde ulaşımda aksama yaşanabilir.

ANKARA İLÇELERİNE GÖRE 21 ŞUBAT HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı. (-1°C)

Altındağ: Hafif kar yağışı bekleniyor, sıcaklık düşük. (-1°C)

Çankaya: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı. (0°C)

Etimesgut: Soğuk hava devam edecek, öğleden sonra hafif kar yağışı görülecek. (0°C)

Keçiören: Öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışı bekleniyor. (-1°C)

Mamak: Kar yağışı öğleden sonra başlayacak. (0°C)

Sincan: Parçalı bulutlu, hafif kar yağışlı. (0°C)

Yenimahalle: Gün boyunca çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı. (1°C)

Pursaklar: Soğuk ve kar yağışlı hava etkili olacak. (-1°C)

Akyurt: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı. (-2°C)

Ayaş: Çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışı bekleniyor. (1°C)

Bala: Öğleden sonra hafif kar yağışı görülebilir. (-2°C)

Beypazarı: Kar yağışı etkili olacak, sıcaklık 2°C.

Çamlıdere: Çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı. (-2°C)

Çubuk: Öğleden sonra kar yağışı bekleniyor. (0°C)

Elmadağ: Soğuk hava devam ediyor, hafif kar yağışı etkili olacak. (-1°C)

Gölbaşı: Hafif kar yağışı ve soğuk hava devam edecek. (-1°C)

Haymana: Hafif kar yağışı bekleniyor, sıcaklık düşük. (-2°C)

Kalecik: Gün boyunca çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışı bekleniyor. (1°C)

Kahramankazan: Öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışı görülecek. (-1°C)

Kızılcahamam: Soğuk hava etkisini sürdürecek, sıcaklık -3°C.

Nallıhan: Çok bulutlu ve öğleden sonra hafif kar yağışı bekleniyor. (2°C)

Polatlı: Hafif kar yağışı devam edecek. (1°C)

Şereflikoçhisar: Kar yağışının etkili olması bekleniyor. (-2°C)

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Ankara'da 21 Şubat günü öğleden sonra başlayan hafif kar yağışı, akşam saatlerine kadar devam edecek. "Ankara’da yollar kapanır mı?", "Trafikte aksama olur mu?" gibi soruların yanıtına göre, şehir genelinde yolların açık kalması beklenirken, yüksek kesimlerde ve kırsal ilçelerde buzlanma riski nedeniyle ulaşımda dikkatli olunması öneriliyor.

UYARILAR VE ÖNERİLER

Buzlanma ve don riski: Gece sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Ankara genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Trafikte aksama ihtimali: "Ankara’da yollar kapanır mı?" sorusunun yanıtı olarak, belediyeler kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Ancak sürücülerin kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda dikkatli olmaları öneriliyor.

Soğuk hava dalgası: "Ankara’da soğuk hava ne zaman bitecek?" sorusunun cevabı olarak, sıcaklıkların hafta boyunca düşük seyredeceği tahmin ediliyor.