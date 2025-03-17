Ankara'da kar yağışı ne zaman başlayacak? Ankara 5 günlük hava durumu (17-21 Mart 2025)

Ankara'da Mart ayının ikinci yarısında hava sıcaklıklarında büyük bir düşüş yaşanıyor. Özellikle kar yağışının ne zaman başlayacağı ve hava sıcaklıklarının nasıl değişeceği merak konusu. "Ankara'da kar var mı", "Ankara'da hava nasıl olacak" ve "Ankara kar yağışı ne zaman" gibi soruların yanıtlarını arıyorsanız, işte Ankara'nın 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

Ankara'da kar yağışı 19 Mart Çarşamba günü itibarıyla bekleniyor. Öncesinde 18 Mart Salı günü yağmurlu bir hava tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte çarşamba günü kar yağışının etkili olması öngörülüyor.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (17-21 MART 2025)

17 Mart Pazartesi: Hava rüzgarlı olacak. En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 23°C.

Hava rüzgarlı olacak. En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 23°C. 18 Mart Salı: Yağmurlu bir gün bekleniyor. En düşük sıcaklık 6°C, en yüksek sıcaklık 14°C.

Yağmurlu bir gün bekleniyor. En düşük sıcaklık 6°C, en yüksek sıcaklık 14°C. 19 Mart Çarşamba: Kar yağışı bekleniyor. En düşük sıcaklık -3°C, en yüksek sıcaklık 2°C.

Kar yağışı bekleniyor. En düşük sıcaklık -3°C, en yüksek sıcaklık 2°C. 20 Mart Perşembe: Bulutlu bir hava tahmini var. En düşük sıcaklık -6°C, en yüksek sıcaklık 3°C.

Bulutlu bir hava tahmini var. En düşük sıcaklık -6°C, en yüksek sıcaklık 3°C. 21 Mart Cuma: Parçalı bulutlu hava hakim olacak. En düşük sıcaklık -6°C, en yüksek sıcaklık 7°C.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Hava tahminlerine göre kar yağışı sadece 19 Mart Çarşamba günü görülecek. Ancak, 20 ve 21 Mart’ta da hava sıcaklıkları düşük seyredecek. Bu yüzden yollarda buzlanma ve don riski devam edecek.

ANKARA'DA HAVA NE ZAMAN ISINACAK?

Ankara’da hava sıcaklıklarının 21 Mart Cuma gününden itibaren kademeli olarak yükselmesi bekleniyor. Ancak gece sıcaklıkları hala -6°C seviyelerinde olacağı için soğuk hava etkisini sürdürecek.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Araç sahipleri dikkat! Kar yağışı ile birlikte yollar kaygan olabilir.

"Ankara'da kar lastiği zorunlu mu?" sorusunu merak edenler için hatırlatma: Şehir içinde zorunlu değil, ancak güvenli sürüş için öneriliyor.

Ani sıcaklık düşüşlerine hazırlıklı olun! Özellikle dışarı çıkarken kalın kıyafetler tercih edilmeli.

Toplu taşıma etkilenebilir mi? Ankara'da genellikle kar yağışı toplu taşımayı olumsuz etkilemez, ancak yoğun yağışlarda bazı seferlerde gecikmeler yaşanabilir.

Ankara’da bahara yaklaşırken 19 Mart Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor ve soğuk hava etkisini birkaç gün boyunca sürdürecek. Sıcaklıkların hafta sonuna doğru artması öngörülüyor.

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