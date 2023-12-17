Ankara'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi tedavi altına alındı
Kaynak: AA
Keçiören ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 7 yabancı uyruklu hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Ufuktepe Mahallesi Şehit Ali Ekşioğlu Sokak'ta bir binanın aynı dairesinde bulunan 7 yabancı uyruklu, henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı.
Haber verilmesi üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yabancı uyruklu 7 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.
Yabancı uyruklu kişilerin ikamet ettiği binada, doğal gaz ekiplerince gaz kaçağı kontrolü yapıldı.
Sıradaki Haber