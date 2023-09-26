Ankara'da kasksız 3 kişinin bindiği motosikletin sahibine para cezası

Ankara'da kasksız 3 kişinin seyrettiği motosikletin sahibine 4 bin 841 lira ceza kesildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile sokak ve yolları 24 saat süreyle kesintisiz takip ediyor. İhbarların çözümünde ilk olarak KGYS tarafından kaydedilen görüntüler dikkate alınıyor.

Trafik güvenliğini tehlikeye atanlara karşı da bu görüntülerden faydalanan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenboğa yolu üzerinde kasksız 3 kişinin aynı motosiklet üzerinde seyir halinde olduğunu tespit etti.

Görüntülerden yola çıkarak motosikletin plaka ve markasını belirleyen görevliler, motosiklet sahibine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 4 bin 841 lira para cezası uyguladı.