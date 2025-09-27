Ankara'da kaybolan servis şoförünün cesedi Mersin'de bulundu

Ankara'da 7 gündür kayıp olan servis şoförü Binali Aslan'ın (65) cansız bedeni Mersin'de bulundu.

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yaklaşık 30 yıldır minibüsüyle yolcu taşıyan Binali Aslan, 21 Eylül sabahı işe gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra kayboldu.

Ailesi, Aslan için polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Önceki gün Binali Aslan'ın minibüsünün Hatay'da görüldüğü ileri sürüldü.

Binali Aslan'ın cesedi, dün Mersin'in Tarsus ilçesinde Kaburgediği Mahallesi sınırlarında ormanda bulundu. Aslan'ın cenazesi, Mersin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeden sonra Ankara'ya götürülerek defnedildi.

Aslan'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.