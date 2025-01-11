Ankara'da kaza: 3 belediye personeli hayatını kaybetti

Ankara’da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, içerisinde Mamak Belediyesi işçilerinin bulunduğu otomobili altına alarak metrelerce sürükledi. Ezilen araçtaki üç çalışan hayatını kaybederken kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Mamak ilçesi İmrahor Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücülüğünü Y.E.’nin yaptığı ve özel bir inşaat şirketine ait olduğu öğrenilen 06 DB 8130 plakalı zift yüklü hafriyat kamyonu bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Yokuştan savrulan kamyon o esnada park halinde bulunan ve içerisinde Mamak Belediyesi çalışanlarının olduğu otomobili altına alarak yaklaşık 30 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ezilen aracın içindeki işçilerden Mustafa Ali Köksal ve Emrah Soylu olay yerinde hayatını kaybederken diğer çalışan Ese Güner’in ise nakledildiği hastanede vefat ettiği belirtildi. Ölen işçilerin belediyenin kaçak yapı ve kentsel dönüşüm biriminde çalıştığı aktarıldı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜNÜN EHLİYETİNE DAHA ÖNCE EL KONULMUŞ

Başta alkollü araç kullanmak üzere birçok kez ehliyetine el konulduğu ve benzer durumlardan dolayı çok fazla trafik cezası aldığı öğrenilen kamyon sürücüsü Y.E. ise polis tarafından gözaltına alındı.

“ARACI ALTINA ALARAK 27 METRE SÜRÜKLEMİŞ”

Kazayla ilgili açıklamalarda bulunan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, “Çok acı bir olay. Asfalt yüklü kamyon virajı alamamış. Aracı altına alarak 27 metre sürüklemiş. Araç içerisindeki kişilerden ikisi olay yerinde diğeri de hastanede hayatını kaybetti. Vefat edenlerin hepsi belediye çalışanıydı” dedi.

“KONUYU TAKİP EDİYORUZ”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mamak İlçe Başkanı Ali Rıza Erdek ise, “Kamyon, aracı 27 metre sürüklemiş. Konuyu takip ediyoruz. Gerekli işlemler yapılacak. Kamyon şoförünün gözaltına alındığını duyduk. Onun sağlık durumunda bir sakınca yokmuş. Vefat eden kişilerin ailelerine haber verildi. Cenazeleri Adli Tıp Kurumuna götürüldü” diye konuştu.