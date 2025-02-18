Ankara'da Keçiören ve Yenimahalle’de su kesintisi: Su kesintisi ne zaman sona erecek?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde yaşanan su kesintisi hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Ankara su kesintisi ne zaman bitecek sorusunun yanıtı, yapılan açıklamayla netlik kazandı.

ANKARA’DA SU KESİNTİSİ NEDEN OLDU?

ABB’nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, Etlik Mahallesi P2 Pompa İstasyonu girişinde bulunan Q1000 çelik içme suyu ana isale hattında gece saat 01.00’de meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşandı. Arızanın tespit edilmesi üzerine, P1 Pompa İstasyonu’ndan su akışı durdurularak onarım çalışmalarına başlandı.

Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek sorusuna ilişkin ABB’nin yaptığı açıklamada, çalışmaların aksilik yaşanmaması halinde saat 13.00’te tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

HANGİ BÖLGELER ETKİLENDİ?

Bu kesinti nedeniyle;

Keçiören ilçesinin yüzde 90’ında su kesintisi yaşanıyor. Yalnızca alt kotlarda bulunan aboneler su alabiliyor.

Yenimahalle ilçesinin üst kotlarında da su kesintisi devam ediyor.

Bu kapsamda, Ankara su kesintisi olan bölgeler arasında Keçiören ve Yenimahalle ön plana çıkıyor.

SU NE ZAMAN GELECEK?

Vatandaşların merak ettiği Keçiören su kesintisi ne zaman düzelecek ve Yenimahalle’de su ne zaman gelecek? sorularına yönelik ABB tarafından yapılan açıklamada, onarım tamamlandıktan sonra sistemin yeniden devreye alınacağı ve akşam saat 19.00 itibarıyla tüm abonelere suyun ulaşacağı bildirildi.

ABB EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

ABB ekipleri, su kesintisinin en kısa sürede giderilmesi ve su akışının normale dönmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Olası bir gecikme yaşanmaması adına onarımlar hızla sürdürülüyor.

Güncel gelişmeler için Ankara su kesintisi sorgulama ekranı ve ASKİ’nin resmi internet sitesi takip edilebilir. Kesinti hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar, ABB’nin çağrı merkezinden detaylı bilgi edinebilir.