Ankara'da Kesikköprü hattında boru patladı: "Su ulaşımında sıkıntı" yaşanabilir

Ankara'da Kesikköprü hattındaki boru patlaması nedeniyle yüksek kotlara su ulaşımında sıkıntı yaşanabileceği duyuruldu.

Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kalıcı çözüm için çelik boru hattı döşemelerine geçildi. Ankara’nın içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Kesikköprü Barajı’ndan şehre üç ana hat üzerinden günlük 530 bin metreküp su verilmektedir. 17 Eylül 2025’te Depo 6 ile Depo 7 arasında bulunan 1. hatta arıza meydana gelmiş, bu nedenle şehre iki hat üzerinden 450 bin metreküp su verilmeye başlanmıştır. Patlayan hattın yerine kalıcı çözüm sağlamak için çelik boru hattı imalatına geçilmiştir. Çalışmalar devam ederken 27 Eylül 2025’te 2. hatta da arıza oluşmuş, bu kez şehre tek hattan 230 bin metreküp su verilebilmiştir.

Ankara’nın günlük su ihtiyacı dikkate alındığında yaklaşık 250 bin metreküp açık meydana gelmiştir. Barajlardaki su seviyelerinin kuraklık nedeniyle kritik düzeylere gerilemesi de dikkate alınarak, mevcut durumda özellikle yüksek kotlarda su erişiminde zaman zaman sıkıntılar yaşanabilecektir. ASKİ ekipleri arızalı ikinci hat için de çelik hat döşeme çalışmalarına başlamış olup, imalatın yaklaşık 1 hafta içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Çalışmalar tamamlandığında şehre yeniden kesintisiz ve güvenli şekilde su verilmeye başlanacaktır."