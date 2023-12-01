Ankara'da kış lastiği denetimi

Ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğunun başlaması ile Ankara'da yolcu otobüslerine yönelik kış lastiği denetimi yapıldı.

Akyurt ilçesi girişinde polis ekiplerince yolcu otobüslerine yönelik kış lastiği uygulaması yapıldı. Ankara yönünde seyir halindeki otobüsler durdurulup, lastikleri tek tek kontrol edildi, diş derinlikleri ölçüldü. Kontrollerde usulsüz bir duruma rastlanmadı.

Trafik Denetleme Büro Amiri Komiser Murat Yeni, 1 Aralık itibarıyla uygulama noktasını oluşturduklarını söyleyerek, "Kış lastiği üzerine uygulamalarımızı, denetimlerimizi yapıyoruz. Özellikle şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçlar üzerinde kış lastiği uygulamasını yapıyoruz. Kış lastiklerinin 4 milimetrenin altına düşmemesi gerekiyor. 4 milimetrenin üzerinde olması sürüş güvenliği açısından daha güvenli olacaktır. Toplamda burada 2 trafik ekibi ve 4 personelle uygulamalarımızı 7/24 devam ettiriyoruz. Kış lastiği takmayan şoförlerimize 2 bin 568 TL idari para cezası uygulanıyor" dedi. Yurt genelinde 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan 2024'te sona erecek.