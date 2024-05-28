Ankara'da kızına cinsel istismardan yargılanan babadan suç duyurusu

Ankara'da fiziksel engelli çocuğuna 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla hakkında dava açılan baba Satılmış B, dava dosyasındaki bilgileri sızdırdığı iddiasıyla avukat Özge İrem Aksu hakkında savcılık ve baroya şikayette bulundu.

Ankara'da kızı G.B.'ye (18), 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla hakkında dava açılan Satılmış B. (39), avukat Özge İrem Aksu'nun "dava dosyasındaki bilgileri sızdırdığı" iddiasıyla savcılık ve baroya şikayette bulundu.

Fiziksel engelli G.B, 2022 yılında, 2017'den itibaren 4 yıl boyunca babası Satılmış B.'nin kendisine farklı zamanlarda cinsel istismarda bulunduğunu annesi ve eniştesine anlattı.

Annenin şikayeti üzerine gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Satılmış B. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İLK DURUŞMAYA KATILMADI

Satılmış B'nin, kızını görüntülemek için banyoya yerleştirdiği gizli kameraya yansıyan kendi görüntüsü de dava dosyasında delil olarak yer aldı. Satılmış B, mahkemede görülen ilk duruşmaya katılmadı. Mahkeme, sanığın zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Sanık Satılmış B, kızının avukatı Özge İrem Aksu hakkında 'mahkemenin dosya bilgilerini sosyal medyaya sızdırdığı' gerekçesiyle Ankara Barosu ve savcılığa şikayette bulundu. şikayet dilekçesinde, "Ankara 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan dava dosyasının 2023/343 esas belge ifade kanıt evraklarının internete, sosyal medya uygulamasına sızdırılması, Instagram hesaplarında paylaşım yapılması şahsıma yönelik hakaret, tehdit paylaşım adı altına mesajlar yazılmaktadır. Dava halen devam etmektedir, üzerime atılı bir iftira, bir komplo, bir tuzaktır. Kızımın vekili olan Özge İrem Aksu tarafından sosyal medyaya 16 farklı sitede adaletin olmadığını söyleyerekten mahkemenin bilgilerini internet ortamına atarak halkı kandırarak şahsıma hakaret ve tehdit ettirmiştir" ifadelerine yer verildi.

"ŞİKAYET KÖTÜ NİYETLİDİR"

Avukat Özge İrem Aksu, Ankara Barosu'na yaptığı yazılı savunmasında, sanıkla ilgili internetteki haberlerde yer alan tehditlerin kendisiyle ilgisi olmadığını belirterek, "Davanın en başından beri sanık baba tarafımı tehdit etmiştir. Sonrasında ise yargı mecralarını yanıltmak ve kendini aklama saiki ile bu şikayet yoluna başvurduğunu düşünmekteyim. İlgili şahıs hakkında tüm haklarımı saklı tuttuğumu beyan ederim. Sayın Baro, kızını istismar etmekle suçlanan ve hakkında iddianame düzenlenen babanın, kızının ve eski eşinin avukatı olan tarafımı şikayet etmesi ise ne yazık ki haksız ve kötü niyetlidir" ifadelerini kullandı.