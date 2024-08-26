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Ankara'da komşular arasında silahlı kavga: 3 ölü

Ankara'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Güncel
  • 26.08.2024 06:13
  • Giriş: 26.08.2024 06:13
  • Güncelleme: 26.08.2024 06:15
Kaynak: AA
Ankara'da komşular arasında silahlı kavga: 3 ölü
Fotoğraf: AA

Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yayla Mahallesi 1422. Sokak'ta daha önce de aralarında tartışma yaşanan komşular, gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tekrar tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.E. silahla, komşuları M.Z., M.Ö., M.Z. ve Ş.Z.'ye ateş açtı.

Sağlık ekipleri M.Z., M.Ö. ve M.Z.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ş.Z. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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