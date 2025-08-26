Ankara'da komşusunun köpeğini silahla öldüren şüpheli tutuklandı

Ankara'da komşusunun köpeğini silahla vurarak ölümüne sebep olan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iki dükkan sahibinin köpekleri arasında kavga çıktı. Bunun üzerine köpek sahiplerinden L.S, komşusunun köpeğini tabancayla ateş ederek öldürdü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin köpek kulübesine ateş ettiği anlar yer aldı.

''VÜCUDUNDA 5 TANE ÇEKİRDEK VARDI''

Köpeğin sahibi Süleyman Karatay daha önce Ekol TV'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Komşumuz ilk önce dükkanın dış tarafından kulübenin içine doğru beş el ateş etmiş. İçeride de babamı tehdit ettikten sonra, iki el de o şekilde ateş etmiş ve köpeğimi öldürdü." Toplam yedi kurşunun sıkıldığını belirten Karatay, ''Köpeğimin vücudunda 5 tane çekirdek vardı'' diye konuştu.

Karatay, olay sırasında evde olduğunu ve esnaf arkadaşlarının kendisini arayarak "köpeğine sıkacak acil yetiş" dediklerini belirtti. Telefonundan kamerayı açtığını ve köpeğinin vurulduğu anı gördüğünü söyleyen Karatay, "Beynimden vurulmuşa döndüm" ifadesini kullandı.