Ankara'da konut hatası: TOKİ'den kura açıklaması

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara'da düzenlenen sosyal konut kurasında, sistem kaynaklı nedenle hak sahibi belirlenemeyen 270 konut için yeniden kura çekileceğini bildirdi.

TOKİ tarafından yurttaşlara gönderilen SMS'de, 3 Mart Salı günü noter huzurunda gerçekleştirilen Ankara sosyal konut kurasında sistem kaynaklı nedenle hak sahibi belirlenemeyen 497 konut bulunduğu bildirildi.

EK KURA DUYURUSU

Mesajda, söz konusu konutların 227'sinin şehit yakını ve gazi kontenjanında yer aldığı ve bu kategoriye başvuranların tamamının doğrudan hak sahibi olduğu ifade edildi.

Kalan 270 konutun hak sahiplerinin ise yarın saat 10.00'da noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle ve canlı yayınla belirleneceği kaydedildi.

ANKARA KURASINDA KRİZ

TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 500 bin konut projesinde, Ankara'daki kura çekimleriminde dağıtılması gereken konut sayısıyla kuraya giren sayı birbirini tutmamıştı. Elips Haber'in aktardığına göre, resmi olarak ilan edilen 21 bin 780 konutluk listeden sadece 21 bin 283’ü kuraya dahil edilmemişti.

Bakanlığın yayımladığı listelerdeki tutarsızlıklar, kuranın adilliğine dair "şüpheleri" artırdı. Listelerde bazı sıra numaralarının hiçbir açıklama yapılmadan atlandığı görülmüştü.