Ankara'da 'köpeğe ekmek verme' tartışması silahlı kavgaya dönüştü; 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde komşu iki esnaf arasında 'köpeklere ekmek verme' nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Esnaf R.C.D.'nin (25) pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu tesadüfen olay yerinden geçerken saçmaların isabet ettiği Mustafa Demir (41) hayatını kaybetti, tartışma yaşayan diğer esnaf Erdinç Ç (48) ise yaralandı.

Ajans Haberleri 06.03.2024 23:20 Giriş: 06.03.2024 23:20

Güncelleme: 07.03.2024 00:10 Kaynak: DHA

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