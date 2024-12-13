Ankara'da Kripto para borsa dolandırıcılığında 6 tutuklama

Kripto para borsası aracılığıyla dolandırıcılık yapan 6 şüpheli tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kripto para sisteminde yüksek kazanç sağlamak vaadiyle vatandaşları dolandıran B.A, A.D, M.S, N.S, İ.S. ve E.O'nın ilk belirlemelere göre 219 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri sonrası sevk edildikleri Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.

Olaya ilişkin soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.