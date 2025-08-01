Ankara'da kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor: Mansur Yavaş'tan Ankaralılara uyarı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte etkili olması beklenen yağışlara ilişkin Ankaralıları sosyal medya hesabı üzerinden uyardı.

Yavaş, sosyal medya hesabından, Ankara'nın hava durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sevgili Ankaralılar, son değerlendirmelere göre bugün Ankara genelinde aralıklarla yağış beklenmektedir. Kent merkezinde yağışların yerel olarak orta kuvvette, yer yer kuvvetli olması öngörülmektedir. Dış ilçelerde ise özellikle Haymana ve çevresinde yerel kuvvetli sağanak geçişleri beklenmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir" ifadelerini kullandı.