Ankara'da, kuyumcu soygununa 3 tutuklama

Ankara'da iş yeri sahibini bağlayıp kuyumcu dükkanından saat ve ziynet eşyası çalan 2 şüpheli ile hırsızlığı planlayıp, maddi destek sağlayan 1 şüpheli tutuklandı. Soygun, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Mart'ta saat 09.30 sıralarında, Keçiören ilçesi Kamil Ocak Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Motosikletle dükkana gelen kar maskeli 2 kişi, iş yeri sahibine silah doğrultup ellerini plastik kelepçeyle bağladı. İş yerindeki kol saatleri ve gümüş kolyeleri alan şüpheliler, motosikletle kaçtı; olay ise dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

KİRALIK OTOMOBİLLE İSTANBUL'A KAÇTILAR

İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, çalışmaları sonucunda, şüphelilerin motosikleti boş arazide yakıp, kiralık otomobille İstanbul'a kaçtığını belirledi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kuyumcu dükkanını soyan F.Ö. ve K.Y. ile olayı planlayıp, maddi destek de sağlayan S.Ç.'nin kimliğini tespit etti. F.Ö. ve K.Y.'nin olaydan 6 gün önce Ankara'ya geldiği, araçta kaldığı ve sürekli olarak iş yeri çevresinde keşif yaptığı anlaşıldı.

İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla 3 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda da çok sayıda kol saati, gümüş kolyeler, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 ruhsatsız tabanca ve bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.