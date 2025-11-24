Ankara'da KYK yurdunda 'düşen' üniversite öğrencisi kadın hayatını kaybetti

Ankara'da kaldığı öğrenci yurdunda 4. kattan 'düşen' kadın öğrenci hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Mehmet Akif Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait kız öğrenci yurdunda meydana geldi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü'nde eğitim gören 2'nci sınıf öğrencisi Mizgin Ertekin, henüz bilinmeyen nedenle kaldığı yurdun 4'üncü katındaki pencereden düşüp yaralandı.

Öğrencilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ertekin, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Mizgin Ertekin, kurtarılamadı. Hakkari Yüksekova nüfusuna kayıtlı Ertekin'in cenazesi, ailesinin yaşadığı İstanbul'da toprağa verilecek.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.