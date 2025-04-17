Ankara'da liseliler ile üniversiteliler buluşuyor

SOL Genç'in çağrsıyla, Ankara'da, ülke genelinde proje okullarında birçok öğretmenin görev yerinin değiştirilmesine karşı ses yükselten liseliler ve onlara destek veren üniversiteliler bir araya gelecek.

SOL Genç'in sosyal medya hesabından söz konusu buluşmaya ilişkin duyuru yapıldı.

"Söz bizim, gelecek bizim" çağrısıyla yapılan paylaşımda, liselilerin ve üniversitelilerin 20 Nisan Pazar günü Seğmenler Parkı'nda saat 13.00'te bir araya geleceği ifade edildi.

Buluşmada, direniş tabu oyunu, fotoğraflarla sergi, müzikli beste atölyesi, müzik dinletisi ve dayanışma pikniği etkinliklerinin yer alacağı belirtildi.