Ankara'da mahkeme, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasını esastan reddetti

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 8 Ekim 2023'teki İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasını esastan reddetti.

CHP’nin 8 Ekim 2023’te yapılan Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle İstanbul’da açılan bir dava Ankara’ya gönderilmişti. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı duruşmalı gördü. Duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Mahkeme, CHP’nin 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul İl Olağan Kongresi’nin iptal istemini reddetti.

Bu davayla birleşen Ankara 34. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemi de ''aynı davanın daha önce açılmış ve halen görülmekte olması'' nedeniyle ''dava şartı yokluğundan'' reddedildi.

"KAYYUMUN GÖREVİ YOK SAYILIYOR"

Karara ilişkin Halk TV'ye değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin haksız ve usulsüz vermiş olduğu kayyuma ilişkin tedbir kararı kendiliğinden kalkmış oldu" dedi.

Çiftci, şöyle devam etti: "Şimdi İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin resen bu kararı kaldırması lazım. Bu da şu demek; aslında İstanbul İl Kongresi'nin herhangi bir sıkıntı olmadığı, her şeyin usulüne uygun olduğu, her şeyin şeffaf olduğu ve 'bir şaibe olmadığı' Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tespit edildi."

Kararın İstanbul'u bağlayıp bağlamayacağı şeklindeki soruya Çiftci, "Elbette bağlayacak. Tedbir kararı bir geçici önlem. Burada esastan verilmiş bir karar var. Yani 'yargılamayı yaptım, delilleri topladım ve bu davayı kabul etmeme yönelik bir delil bulamadım' diyor esastan. Esastan verilmiş bir karar, başka bir yetkisiz mahkemenin hem de vermiş olduğu tedbir kararını kaldırır ortadan. Kendisine 'geçici heyet' diyen kayyumun görevi şu an itibarıyla yok sayılıyor. Olmayacak bir görev halinde şu an."

"TEDBİR KARARI KALDIRILMALI"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise yaptığı açıklamada, "Burada yapılacak şey; öncelikle İstanbul'daki Asliye Hukuk Mahkemesi, vermiş olduğu o skandal tedbir kararını kaldıracak. Tedbir kararını kaldırdıktan sonra da yeni dava açabilirler. Usulen bir sıkıntı yok. Ama şu andaki rezalete son verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.