Ankara'da metrobüs seferleri ne zaman başlayacak? Ankara metrobüs nerelerden geçecek? | Ankara Metrobüs Durakları

ANKARA'DA METROBÜS SEFERLERİ BAŞLIYOR MU?

Ankara’da trafik yükünü hafifletmek ve ulaşımda yeni bir dönem başlatmak amacıyla hayata geçirilmesi planlanan metrobüs projesi, test sürüşleriyle dikkat çekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yeni metrobüs alım sürecinin devam ettiğini ve çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü açıkladı.

Henüz metrobüs seferlerinin ne zaman başlayacağına dair resmi bir tarih verilmedi. Ancak EGO Genel Müdürlüğü, metrobüs sürücülerine teknik ve pratik eğitimler vermeye devam ediyor. Ayrıca test amaçlı bir metrobüs aracı, Ankara’nın ana bulvar ve caddelerinde sürüş denemeleri gerçekleştiriyor.

ANKARA METROBÜS GÜZERGÂHI BELLİ OLDU MU?

EGO bünyesinde hizmet vermesi planlanan metrobüsler için üç ayrı güzergahta fizibilite çalışmaları yapılıyor. Planlanan hatlar şu şekilde:

Yenikent – Ulus – Karapürçek

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Protokol Yolu – Konya Yolu – Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü)

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Ovacık Mahallesi – Etlik Caddesi – Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü)

Bu hatların detayları ve kesinleşmiş durak listeleri önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşılacak.

YENİ METROBÜSLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından alınacak yeni nesil metrobüsler, yüksek yolcu kapasitesi ve modern donanımlarıyla öne çıkıyor. ABB’den yapılan açıklamaya göre:

Araçlar çift körüklü ve 25 metre uzunluğunda olacak

ve olacak Her bir araç en az 270 yolcu taşıyabilecek kapasitede

İçerisinde 29 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye bölümü bulunacak

Klimalı kabinler, USB şarj noktaları, dijital bilgilendirme ekranları, yangın söndürme ve acil tahliye sistemleri, kamera destekli aynalar gibi birçok gelişmiş özelliğe sahip olacak

EGO, SÜRÜCÜLERE EĞİTİM VERİYOR

Yeni metrobüslerin verimli ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için EGO Genel Müdürlüğü, şoförlere özel teknik eğitimler sunuyor. Bu eğitimler kapsamında tam otomatik şanzıman kullanımı, acil durum prosedürleri ve dijital sistemlerin etkin yönetimi gibi konular ele alınıyor.